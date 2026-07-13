Università degli studi di Bergamo vince la Competizione Italiana di Mediazione per il secondo anno consecutivo

Nella mattina di sabato 11 luglio, l’Università degli studi di Bergamo si è classificata prima nella XIV edizione della Competizione Italiana di Mediazione. La gara si è svolta tra studenti universitari che hanno negoziato davanti a un mediatore professionista. Questa vittoria rappresenta il secondo anno consecutivo in cui l’ateneo si aggiudica il primo posto nella competizione. La competizione coinvolge studenti provenienti da diverse università italiane.

Nella mattina di sabato 11 luglio l’Università degli studi di Bergamo si è classificata al primo posto nella XIV edizione della Competizione Italiana di Mediazione (CIM), una gara tra studenti universitari che negoziano davanti a un mediatore professionista. All’iniziativa, organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano e dalle Università Statale di Milano, Cattolica del Sacro Cuore e Milano-Bicocca, hanno partecipato squadre provenienti da vari atenei di tutta Italia. Per UniBg si tratta della seconda vittoria consecutiva, dopo il successo dell’edizione del 2025, e della terza vittoria complessiva considerando le partecipazioni precedenti.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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