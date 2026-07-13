Nell’intento di dimostrare che la meccanica quantistica è una teoria incompleta, Einstein prese in considerazione il moto di un corpo confinato a muoversi all’interno di una scatola a pareti riflettenti. Egli fece notare come la meccanica classica descrive un moto oscillatorio del corpo, mentre le equazioni della meccanica quantistica prevedono che il corpo sia fermo. Alcuni scienziati hanno cercato di giustificare in vari modi questa paradossale previsione. Al contrario, Antonio Feoli, Elmo Benedetto e Alessandro Cesta hanno dimostrato che è possibile, utilizzando le regole standard della meccanica quantistica, trovare una soluzione delle equazioni che permetta il moto oscillatorio richiesto da Einstein. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Unisannio, uno studio propone una nuova soluzione al paradosso di Einstein

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