unisannio pubblicato uno studio che propone una soluzione al paradosso di einstein

Notizia in breve

Un gruppo di ricerca dell’Università del Sannio ha pubblicato uno studio che propone una possibile soluzione al paradosso di Einstein, un problema sollevato nel 1953. I risultati sono stati presentati recentemente e riguardano un approccio teorico volto a risolvere la questione. Lo studio si basa su nuove analisi e modelli matematici elaborati dal team di ricerca. La pubblicazione arriva dopo mesi di lavoro e rappresenta un passo avanti nello studio di questa problematica scientifica.