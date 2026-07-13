Unisannio pubblicato uno studio che propone una soluzione al paradosso di Einstein
Un gruppo di ricerca dell’Università del Sannio ha pubblicato uno studio che propone una possibile soluzione al paradosso di Einstein, un problema sollevato nel 1953. I risultati sono stati presentati recentemente e riguardano un approccio teorico volto a risolvere la questione. Lo studio si basa su nuove analisi e modelli matematici elaborati dal team di ricerca. La pubblicazione arriva dopo mesi di lavoro e rappresenta un passo avanti nello studio di questa problematica scientifica.
Tempo di lettura: 2 minuti Sono stati pubblicati in questi giorni i nuovi risultati ottenuti dal gruppo di ricerca guidato dal Professore Antonio Feoli dell’Università del Sannio riguardanti una possibile soluzione ad un problema sollevato da Einstein nel 1953. Nell’intento di dimostrare che la meccanica quantistica è una teoria incompleta, Einstein prese in considerazione il moto di un corpo confinato a muoversi all’interno di una scatola a pareti riflettenti. Egli fece notare come la meccanica classica descrive un moto oscillatorio del corpo, mentre le equazioni della meccanica quantistica prevedono che il corpo sia fermo. Alcuni scienziati hanno cercato di giustificare in vari modi questa paradossale previsione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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