Unicef | 3,7 milioni di bambini a rischio malnutrizione acuta in Afghanistan

Unicef segnala che in Afghanistan circa 3,7 milioni di bambini sono a rischio di malnutrizione acuta. La crisi alimentare nel paese, meno coperta dai media rispetto ai conflitti armati, riguarda bambini vulnerabili che non ricevono adeguate risorse nutrizionali. La situazione si inserisce in un contesto di instabilità prolungata, caratterizzato da continui scontri e attentati, che complica gli interventi umanitari e aggrava le condizioni di vita delle fasce più giovani.

Cecilia Seppia – Città del Vaticano C'è un'altra guerra che si combatte in Afghanistan fuori dai radar dei media internazionali. Meno visibile degli scontri lungo il confine con il Pakistan, meno rumorosa delle esplosioni e degli attentati terroristici che continuano a mettere a ferro e fuoco il Paese, ma altrettanto devastante. È quella contro la fame. E le prime vittime sono di nuovo i bambini. Mentre nelle province orientali resta alta la tensione tra il governo talebano e Islamabad, con accuse reciproche di ospitare gruppi armati e una situazione di perenne insicurezza, l’Unicef lancia un allarme che non può cadere nel silenzio: 3,7 milioni di bambini afghani sotto i cinque anni sono attualmente esposti a un rischio crescente di malnutrizione acuta che, come è noto, se non curata, può essere letale. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Understanding Severe Acute Malnutrition Causes, Symptoms, and Global Health Impact

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