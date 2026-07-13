Un' altra giornata che non dimenticheremo

Durante la finale di Wimbledon, il tiebreak del secondo set ha suscitato grande tensione tra i giocatori. Le speranze di ottenere il vantaggio sono state accompagnate da paure di perdere punti decisivi. Il punteggio si è deciso in quel momento cruciale, rendendo il momento uno dei più intensi dell'incontro. La scena ha visto i due atleti concentrati, con il pubblico che ha seguito con attenzione ogni scambio.

Cosa avete provato, quali erano le vostre speranze e le vostre paure, quando è iniziato il tiebreak del secondo set della finale di Wimbledon? Cosa passava nella testa di Jannik Sinner, quando si è messo a fondo campo, gambe piegate, occhi dall’altra parte della rete, nella speranza di rispondere a un servizio che non era mai riuscito a intercettare. Per quasi due ore Alexander Zverev aveva martellato il quadrato del servizio con tante prime a 230 chilometri orari e poche seconde a 200. A un certo punto ci siamo chiesti se fosse fisicamente possibile, rispondere a un servizio simile. Agganciare con lo sguardo la pallina gialla, che si rovescia oltre la rete come un detrito cosmico - coordinare il braccio, opporre resistenza. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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UNA GIORNATA NORMALE CHE SI È TRASFORMATA IN QUALCOSA DI SPECIALE

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