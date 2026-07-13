A San Pancrazio si è svolta una sfilata con modelli di tutte le età e taglie, promossa da un negozio di abbigliamento. L’evento ha presentato persone reali, affermando che la bellezza non si limita a una taglia 38. La manifestazione ha contestato gli standard tradizionali della moda, mettendo in mostra corpi diversi e autentici. L’evento ha attirato pubblico e media, evidenziando un nuovo modo di interpretare il concetto di estetica.

In passerella la realtà: la sfilata "senza misure" che celebra la bellezza autentica. Il negozio di abbigliamento “Particolari” ha rivoluzionato le regole della moda. Federica Pugliese, la titolare, non ha pensato ad una sfilata per vendere, ma ad un evento contro i clichè della perfezione a tutti i costi. Gli abiti già acquistati sono stati indossati dai proprietari stessi, modelli per un giorno di ogni età e taglia per una serata in cui le etichette delle taglie sono state sostituite dalle storie delle persone. La sfilata è stata realizzata a San Pancrazio Salentino in collaborazione con il locale Resaca. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Una sfilata «senza misure e senza età»: a San Pancrazio in passerella i modelli reali. «La bellezza non può essere racchiusa in una taglia 38»

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