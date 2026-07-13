È stato approvato un progetto da 1,96 milioni di euro per la realizzazione di una passerella ciclopedonale su viale Stucchi, che collegherà via Libertà. La struttura sarà costruita per permettere il passaggio sicuro di pedoni e ciclisti attraverso un incrocio considerato pericoloso. Il finanziamento è stato destinato alla progettazione e alla costruzione della passerella, che mira a migliorare la sicurezza dell’area.

Una passerella ciclopedonale per attraversare in sicurezza viale Stucchi da via Libertà. È finanziato con 1,96 milioni di euro il progetto per realizzare un ponte ciclopedonale per scavalcare la strada provinciale 60, subito a nord dell’attuale maxirotonda di viale Stucchi (foto), per collegare il tratto finale di via Libertà, nei pressi dell’istituto Mapelli, con il nuovo Esselunga aperto nel 2016. C’è voluto un decennio ma è stato deciso il modo di risolvere il nodo viabilistico lasciato in sospeso dopo la realizzazione del nuovo supermercato, quando l’attuale maxirotonda pericolosissima per bici e pedoni era inizialmente prevista come provvisoria per essere sostituita da un incrocio a due livelli dove in un sottopasso sarebbe passato l’asse viale StucchiSP60 e sopra sarebbe rimasta la viabilità urbana di via Libertà. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una passerella ciclopedonale per superare l’incrocio pericoloso

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