Una messa per ricordare i soldati tedeschi morti nella 2° Guerra Mondiale | evento nazifascista a Filottrano

Notizia in breve

Lo scorso 5 luglio a Filottrano si è svolta una messa in memoria dei soldati tedeschi morti durante la battaglia del 1944. L’evento ha ricordato i militari coinvolti in quella fase della Seconda guerra mondiale, che portò alla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. La cerimonia si è tenuta in provincia di Ancona, senza ulteriori dettagli su partecipanti o interventi.