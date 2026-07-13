Una messa per ricordare i soldati tedeschi morti nella 2° Guerra Mondiale | evento nazifascista a Filottrano
Lo scorso 5 luglio a Filottrano si è svolta una messa in memoria dei soldati tedeschi morti durante la battaglia del 1944. L’evento ha ricordato i militari coinvolti in quella fase della Seconda guerra mondiale, che portò alla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. La cerimonia si è tenuta in provincia di Ancona, senza ulteriori dettagli su partecipanti o interventi.
A Filottrano, in provincia di Ancona, lo scorso 5 luglio si è celebrata una messa per commemorare i soldati tedeschi caduti nella storica battaglia del 1944 che contribuì alla liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. L'evento organizzato dall'associazione Filottrano44Ets rischia di equiparare vittime e carnefici in una lettura revisionista della storia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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