Monumento ai Caduti il centenario La comunità ricorda i 94 soldati morti nella Prima Guerra Mondiale

In occasione del centenario, la comunità si è riunita per commemorare i 94 soldati deceduti durante la Prima Guerra Mondiale. Un monumento ai Caduti è stato oggetto di visita e rispetto, con un nome inciso sulla pietra che rappresenta una persona, una famiglia e una storia interrotta. La cerimonia ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, sottolineando il valore simbolico dell’opera commemorativa.

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Un nome inciso nella pietra non è soltanto memoria. È una vita vissuta, una famiglia, una storia interrotta dalla guerra. Castel del Piano celebra il centenario del Monumento ai Caduti e del Parco della Rimembranza, inaugurati nel 1926 per custodire il ricordo dei 94 soldati del paese morti durante la Prima guerra mondiale. La commemorazione, in programma oggi, rappresenta non solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione di riflessione collettiva sul valore della memoria e della pace. Al centro della cerimonia ci sarà il monumento progettato da Francesco Notari, intellettuale e artista originario di Castel del Piano, caratterizzato dall’obelisco sormontato dall’aquila ferita, simbolo del dolore e delle ferite lasciate dal conflitto.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monumento ai Caduti, il centenario. La comunità ricorda i 94 soldati morti nella Prima Guerra Mondiale ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Il Monumento ai Caduti trasformato in pub: scoppia la polemica Rinasce il parco del monumento dedicato ai CadutiDalla gestione del parco del momumento ai Caduti fino al campetto di Regnalla e il restauro della pieve di San Giovanni e Santa Felicita. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Monumento ai Caduti, il centenario. La comunità ricorda i 94 soldati morti nella Prima Guerra Mondiale; Castel del Piano, 100 anni del Monumento ai Caduti: 94 storie per ricordare e costruire la pace; Monumento ai Caduti e parco della Rimembranza compiono 100 anni: il programma delle celebrazioni; Studenti al Sentiero dei papaveri per rendere omaggio ai caduti delle guerre. Monumento ai Caduti, il centenario. La comunità ricorda i 94 soldati morti nella Prima Guerra MondialeUn nome inciso nella pietra non è soltanto memoria. È una vita vissuta, una famiglia, una storia interrotta dalla guerra. Castel del Piano celebra il centenario del Monumento ai Caduti e del Parco del ... lanazione.it Isernia, all’Archivio di Stato apre la mostra 100 anni di ricordi: il monumento ai cadutiISERNIA - Sarà inaugurata martedì 5 maggio 2026 presso l’Archivio di Stato di Isernia la mostra documentaria 100 anni di ricordi ... molisenetwork.net Che nostalgia di quei tempi in cui su una popolazione di 1,8 miliardi nel mondo 40 milioni morivano nella prima guerra mondiale, 60 milioni per la spagnola e nessuno rompeva l'anima su Twitter. x.com Quale, secondo te, era l'aereo più bello della Prima Guerra Mondiale (e anche perché penso che gli aerei della Prima Guerra Mondiale siano stati il massimo per l'estetica dell'aviazione) reddit