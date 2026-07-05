I videogiochi sono il nuovo campo di battaglia della guerra culturale | i casi Assassin’s Creed Shadows e Stellar Blade

Da secoloditalia.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I videogiochi sono al centro di tensioni culturali, con casi come Assassin’s Creed Shadows e Stellar Blade che attirano l’attenzione. Mentre in passato erano considerati solo un passatempo, ora rappresentano un settore coinvolto in discussioni di natura sociale e politica. Le controversie riguardano spesso rappresentazioni narrative e contenuti, che vengono analizzati e contestati pubblicamente. Questi episodi evidenziano come il settore videoludico sia diventato un punto di confronto tra diverse opinioni culturali.

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Per anni i videogiochi sono stati raccontati come un semplice passatempo. Oggi, invece, sono diventati uno dei principali campi di battaglia della guerra culturale occidentale, e se un tempo le polemiche riguardavano la violenza o la dipendenza, oggi invece a dividere milioni di giocatori sono identità, rappresentazione, inclusività e libertà creativa. Proprio attorno a questo scontro, infatti, sta nascendo una vera e propria controcultura digitale. I videogiochi da passatempo a strumento di attivismo culturale. Una parte consistente della community videoludica, soprattutto tra i giovani uomini, guarda con crescente diffidenza alle grandi software house occidentali, accusate di voler trasformare il videogioco in uno strumento di attivismo culturale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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