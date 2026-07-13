Un Puzzle d’autore

Ci sono programmi che vanno controtendenza. Oggi va di moda essere superficiali, non dare il peso giusto alle parole, usare i verbi come mannaie e generalizzare sempre? Bene, allora c'è Puzzle di Jodie Alivernini e Riccardo Panzetta con Alessandro Berrettoni (Radio2 al lunedì dalle 22 alle 23). Programma che gode di una bella idea, ossia scomporre e ricomporre la realtà isolando una «parola chiave» che ci serve per capire il mondo che ci accompagna. «Svisceriamo un tema, lo smontiamo e lo ricomponiamo attraverso vari pezzi del puzzle», dice Panzetta. «Un momento della giornata che potrebbe essere insignificante noi invece lo raccontiamo in un modo che solo Puzzle sa fare». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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