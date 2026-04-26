Calciomercato l’Inter inizia a comporre il puzzle Muharemovic

L'Inter ha iniziato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, con l'obiettivo di rinforzare la difesa. Tra le priorità c’è l’acquisto di almeno un difensore centrale, e il nome più caldo al momento è quello del giocatore in forza al Sassuolo. Le trattative sono ancora in fase preliminare, ma il club ha manifestato interesse per Muharemovic, giovane difensore centrale.

Avanti a piccoli passi. Il calciomercato dovrà portare in casa Inter almeno un nuovo difensore: il primo obiettivo è senza ombra di dubbio il centrale del Sassuolo Tarik Muharemovic. Un affare che – se dovesse andare in porto – sarebbe, per usare le parole della Gazzetta dello Sport, “un investimento Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, l’Inter inizia a comporre il puzzle Muharemovic Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Inter, per Tarik Muharemovic c’è il “rischio” Mondiale Calciomercato Inter LIVE: Muharemovic è il primo obiettivo per la difesa nerazzurraSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan a caccia del 9, Sorloth è quello giusto. Inter-Palestra: la situazione; Calciomercato Inter, quale futuro per Palestra? Chivu lo corteggia, l'Atalanta lo (ri)vuole; Calciomercato Inter, c’è un nome nuovo per il dopo-Bastoni: i dettagli; Calciomercato Inter: nerazzurri su Moncef Zekri, l'esterno sinistro che tifa Milan. Sandro Tonali inizia a pagare l'esclusione dell'Italia, per Bastoni cessione Inter inevitabileCalciomercato Inter: tutte le ultime Trattative in tempo reale. Scopri le ultime notizie di Mercato, i sogni e tutti i colpi aggiornati del club. sport.virgilio.it Calciomercato: Calhanoglu resta all'Inter. Pista Goretzka. Su Alajbegovic sfida fra Napoli e RomaIl turco, nonostante il contratto in scadenza, continuerà con l’Inter. Il Milan insiste per il tedesco e il bosniaco — giustiziere dell'Italia — nelle qualificazioni Mondiali, piace a molti ... corriere.it Calciomercato Milan, ma non solo: scopri nel primo commento tutte le top news della giornata di oggi, sabato 25 aprile 2026, Sorloth, Leao e... - facebook.com facebook Calciomercato Milan, Letizia: “Con Vlahovic e Lewandowski a zero valutare altri nomi è una follia” #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com