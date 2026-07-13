Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026. Nella puntata precedente del 13 luglio 2026. Lunedì 13 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La Procura apre un’indagine sul furto a Palazzo Palladini e, dopo una serie di colloqui che coinvolgono Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo perde le staffe con il PM: uno scatto di nervi che rischia non solo di far ricadere i sospetti su Eduardo, ma anche di mettere lo stesso Grillo in guai seri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un posto al sole, le anticipazioni del 14 luglio 2026: Stella tocca il fondo dopo la perdita

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Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!

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