Un posto al sole le anticipazioni del 14 luglio 2026 | Stella tocca il fondo dopo la perdita
Il 14 luglio 2026, la soap di Rai 3 “Un posto al sole” torna con nuove puntate. In questa data, Stella attraversa un momento difficile dopo aver subito una perdita. La serie, in onda dal 1996, continua a essere trasmessa regolarmente il martedì sera. La programmazione rimane stabile e le storie dei personaggi vengono aggiornate settimanalmente. La puntata si inserisce nel consueto ciclo di episodi che seguono le vicende dei protagonisti nel quartiere.
Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026. Nella puntata precedente del 13 luglio 2026. Lunedì 13 luglio abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La Procura apre un’indagine sul furto a Palazzo Palladini e, dopo una serie di colloqui che coinvolgono Raffaele, Eduardo e Stella, Grillo perde le staffe con il PM: uno scatto di nervi che rischia non solo di far ricadere i sospetti su Eduardo, ma anche di mettere lo stesso Grillo in guai seri. 🔗 Leggi su Dilei.it
Un posto al sole, Anticipazioni Dal 26 Al 30 gennaio 2026: Damiano perde Rosa!
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Quando la Procura avvia le indagini sul furto a Palazzo Palladini, una serie di interrogatori che coinvolge Raffaele, Eduardo e Stella finisce per mettere Grillo con le spalle al muro. A Un Posto al Sole si apre una settimana decisiva, con la puntata di lunedì 13 facebook
Un posto al sole: Stella toccherà il fondo! #anticipazioni #upas #unpostoalsole x.com
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