Un posto al sole le anticipazioni dal 13 al 17 luglio 2026 | il ritorno di Alberto e le difficoltà di Stella
Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 13 al 17 luglio ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana. Nelle puntate precedenti. Alla vigilia di una difficile decisione Damiano ripensa ai momenti dell’amicizia con Eduardo e si prepara ad affrontare il suo nemico numero uno. 🔗 Leggi su Dilei.it
Un Posto Al Sole Anticipazioni Dal 19 Al 23 Gennaio 2026: Nunzio divide Rossella!
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Un posto al sole, 10 luglio 2026: anticipazioni puntata di oggiAnticipazioni di Un posto al sole di oggi venerdì 10 luglio 2026: Alberto convince Anna, Silvia aiuta Diego, Mariella sogna. Trama e colpi di scena. napolike.it
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