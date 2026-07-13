un paese maturo difende il premier senza distinguo

Notizia in breve

Un Paese sostiene il primo ministro senza distinzioni, mentre si critica l’Iran per aver etichettato come criminale un altro Stato. La questione riguarda il sostegno a gruppi come Hamas e Hezbollah, considerati terroristi da molte nazioni. La discussione si concentra sulle accuse di finanziamenti e supporto a organizzazioni armate, con alcune parti che respingono le etichette negative attribuite dall’Iran. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali sui finanziamenti a gruppi armati e le definizioni di terrorismo.