Un corso per gli imam finanziato coi soldi pubblici Così la Germania cede ai musulmani
Un corso per imam finanziato con fondi pubblici è stato avviato in Germania. La decisione ha suscitato discussioni sulla gestione del culto islamico nel paese. Il dibattito si concentra sui limiti di un modello che tenta di controllare l’ideologia religiosa attraverso strumenti burocratici e finanziamenti statali. La questione riguarda anche come garantire sicurezza e integrazione in un contesto in cui l’approccio si basa su un’imposizione normativa.
Il dibattito sulla nazionalizzazione del culto islamico in Germania sta progressivamente svelando i limiti strutturali di un approccio puramente burocratico alla sicurezza e all'integrazione, che si basa sulla convinzione che sia possibile imbrigliare un’ideologia semplicemente rendendola statale. Da anni Berlino persegue la chimera di arginare il radicalismo e l’ingerenza geopolitica delle potenze straniere, in primis la Turchia di Erdo?an attraverso la rete della Ditib, mediante l'istituzionalizzazione della figura dell'imam. La tesi della sinistra tedesca parte dal presupposto di sottrarre il monopolio della formazione alle sigle ortodosse finanziando accademie pubbliche per plasmare una classe di predicatori ancorata ai valori costituzionali occidentali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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