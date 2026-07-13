Un corso per gli imam finanziato coi soldi pubblici Così la Germania cede ai musulmani

Notizia in breve

Un corso per imam finanziato con fondi pubblici è stato avviato in Germania. La decisione ha suscitato discussioni sulla gestione del culto islamico nel paese. Il dibattito si concentra sui limiti di un modello che tenta di controllare l’ideologia religiosa attraverso strumenti burocratici e finanziamenti statali. La questione riguarda anche come garantire sicurezza e integrazione in un contesto in cui l’approccio si basa su un’imposizione normativa.