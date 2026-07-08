Il ministero della Famiglia tedesco finanzia la campagna “Musulmani: una parte di te”, che mira a promuovere l’immagine dell’Islam nel paese. La campagna segue iniziative precedenti, come la trasmissione televisiva che ha mostrato il velo come accessorio di moda e l’apertura della prima facoltà islamica in Europa occidentale. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulla presenza musulmana in Germania.

Dopo aver passato il messaggio sulla tv pubblica che il velo è un accessorio di moda e aver aperto l a prima facoltà islamica dell’Europa occidentale, ecco che la Germania, attraverso il ministero della Famiglia, finanzia l’iniziativa “Musulmani: una parte di te”. La campagna è dell’organizzazione Claim, finanziata dallo Stato, che quest’anno ha ricevuto fondi per oltre 600mila euro ma, nonostante le richieste dei media tedeschi, il governo non ha saputo indicare quanta parte di quel finanziamento sia stato utilizzato per il finanziamento di questa campagna. “Il razzismo antimusulmano non avviene da qualche parte, ma nel bel mezzo della vita quotidiana, di solito davanti agli occhi di tutti noi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Musulmani: una parte di te”. La nuova campagna tedesca finanziata con soldi pubblici

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1930s Germany; Hating Jews Has Become The New Right-Wing Fashion -

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