Un uomo e una donna di origine peruviana sono stati condannati dopo essere stati trovati con un borsone contenente 15 chilogrammi di hashish, un revolver calibro 6 millimetri e un mazzo di chiavi sconosciuto. I due, rispettivamente di 32 e 26 anni, erano stati arrestati lo scorso ottobre dagli agenti di polizia a Milano. La sentenza è stata emessa in seguito all'udienza di giudizio.

Trasportavano in un borsone 15 chilogrammi di hashish e un revolver calibro 6 millimetri. Per due fratelli di origine peruviana, lui 32enne e lei 26enne, che erano stati arrestati lo scorso ottobre dagli agenti della Polizia di Stato di Milano, ora sono arrivate le condanne. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Monza Andrea Guadagnino ha inflitto nel processo con il rito abbreviato 4 anni di reclusione al fratello e 2 anni con la pena sospesa alla sorella, che potrà quindi lasciare gli arresti domiciliari. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Monza e condotte dagli agenti in borghese del gruppo “antispaccio” della Sesta sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano, erano partite da via Rosolino Pilo a Milano dove i poliziotti avevano notato una coppia di sudamericani su una Jeep Renegade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un borsone con dentro 15 chili di hashish, un revolver e un misterioso mazzo di chiavi: condannati fratello e sorella

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