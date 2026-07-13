Un bambino di tre anni non voleva restare seduto per colpa sua abbiamo un’ora di ritardo Pagherei un supplemento per voli di soli adulti | lo sfogo virale su Reddit

Un utente di Reddit ha condiviso che un bambino di tre anni non voleva restare seduto, causando un ritardo di un'ora sul volo. Nel post, ha scritto che sarebbe disposto a pagare un supplemento per viaggiare senza bambini a bordo. La pubblicazione è diventata virale e ha suscitato discussioni tra altri utenti sulla possibilità di pagare di più per voli privi di bambini.

Sareste disposti a pagare un supplemento per viaggiare su un volo senza bambini a bordo? L’autore di un post pubblicato su Reddit e diventato virale non ha dubbi: sì. La vicenda, raccontata dal New York Post, nasce dallo sfogo di un passeggero che attribuisce il ritardo del suo volo al comportamento di un bambino di tre anni. “Sono appena atterrato in Svezia. Siamo arrivati con un’ora di ritardo perché, mentre l’equipaggio stava preparando il decollo, un bambino di tre anni non voleva in alcun modo restare seduto al suo posto”. Secondo il suo racconto, il bimbo era troppo grande per poter viaggiare in sicurezza sulle ginocchia dei genitori e, dopo diversi tentativi andati a vuoto, la famiglia è stata fatta scendere dall’aereo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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BAMBINO DI 3 ANNI RISOLVE IL PIÙ GRANDE ERRORE GIUDIZIARIO DELLA STORIA DEL TEXAS

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