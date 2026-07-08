Un passeggero ha pagato un supplemento per sedersi vicino all’uscita di emergenza, sperando di viaggiare più comodamente. Tuttavia, durante il volo, si è trovato di fronte a due bambini e al loro padre che si sono seduti nelle vicinanze, rendendo impossibile il suo riposo. La situazione ha generato un ampio dibattito online, con molti utenti che hanno commentato l’accaduto. Nessuna modifica alla disposizione dei posti è stata effettuata durante il volo.

Ha pagato un supplemento per un posto accanto all’uscita d’emergenza convinto di potersi finalmente distendere e affrontare comodamente quattro ore di volo. Con lui c’erano anche la sorella e la nipote, sedute negli stessi posti. Ma i loro piani sono saltati quasi subito. A raccontarlo è un passeggero rimasto anonimo che ha condiviso la sua disavventura sulla popolare pagina Facebook Dull Men’s Fun Club, in un post diventato virale. “Un padre e i suoi due figli hanno deciso che il finestrino accanto all’uscita di emergenza fosse la cosa più affascinante che avessero mai visto. Sono rimasti lì praticamente per tutto il volo, sporgendosi sopra di noi, indicando fuori, parlando a voce alta e occupando completamente lo spazio per cui avevamo pagato un supplemento”, ha scritto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Ho pagato un supplemento per sedermi accanto all’uscita di emergenza ma due bambini e il loro papà mi hanno reso il volo impossibile”: lo sfogo di un passeggero diventa virale

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