La Juventus ha iniziato il raduno stagionale presso il J Medical, con i giocatori che si sono presentati questa mattina. Durante l’evento, il portiere argentino Dibu Martinez ha commentato brevemente il suo possibile futuro in squadra. Le notizie più recenti sulla squadra sono state aggiornate in tempo reale, offrendo un quadro delle attività e delle dichiarazioni più recenti.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 13 luglio 2026. Juventus, quando tornano Yildiz e gli altri juventini reduci dal Mondiale. Ore 14.00 – Juventus, quando tornano Yildiz e gli altri juventini reduci dal Mondiale. Oggi la Juve si è radunata ma aspetta molti big Goretzka Juve, difficile ma non impossibile: dipende tutto da una cosa. Ore 12.20 – Goretzka Juve, difficile ma non impossibile: dipende tutto da una cosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: il raduno parte dal J Medical, Dibu Martinez parla del futuro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ultimissime Juve LIVE: possibili visite prima del Mondiale per Sorloth, i bianconeri insistono per il Dibu MartinezPrima del Mondiale, Sorloth potrebbe ricevere visite da parte dello staff, secondo fonti vicine alla società.

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: incontro per il Dibu Martinez, David vuole restare

Temi più discussi: Muharemovic alla Juve, è fatta! Inter al palo: il colpo lo chiude Yildiz e Spalletti ha una certezza; Juventus, ripresi i contatti con Goretzka: distanza col Psg per Kolo Muani; Ultimissime Juve live: Di Gregorio ha chiesto scusa ai compagni, Spalletti insiste per Brahim Diaz; Calciomercato Juve: scaricato dallo United, l'intrigo stuzzica Carnevali. E per Spalletti sarebbe...

? MEZZOGIORNO #MERCATO SIAMO LIVE #BELGHALI IDEA #JUVE FASCIA DESTRA, TUTTI SU #MUHAREMOVIC, SI AVVICINA IL #RADUNO #NEWS #ULTIMISSIME su YOUTUBE & TWITCH x.com

Ultimissime Juve live: il raduno parte dal J Medical, Dibu Martinez parla del futuroUltimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che rig ... msn.com

Calciomercato JuventusUltime novità sul calciomercato Juventus 2026: nuovi acquisti, news, trattative, curiosità , fonti ufficiali e rumors. Scopri il mercato Juve di oggi ... tuttosport.com