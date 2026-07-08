Ultimissime Juve LIVE | incontro per il Dibu Martinez David vuole restare

Un incontro tra la Juventus e il portiere Dibu Martinez si è svolto oggi. La società ha confermato l'interesse a ingaggiare il giocatore. Nel frattempo, il portiere ha dichiarato di voler rimanere nel suo attuale club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sulla conclusione dei negoziati. La Juventus continua a monitorare la situazione.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. David vuole restare alla Juve, ma Spalletti ha una idea diversa: il piano del canadese per convincere il tecnico. Ore 15:10 – David spinge per restare alla Juventus, ma Spalletti in questo momento sembra avere una idea diversa e spera nella sua cessione Come è andato l’incontro tra la Juventus e l’entourage del Dibu Martinez. Le ultimissime. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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