Ulisse sbarca a Ostia | L’Odissea girata tra porto turistico e Idroscalo

Ostia, 13 luglio 2026 – Il viaggio di Ulisse è passato anche dal litorale romano. Alcune scene di Odissea, il kolossal diretto da Christopher Nolan, sono state girate tra il Porto turistico di Roma e l’Idroscalo di Ostia, trasformati per alcuni giorni in un grande set cinematografico affacciato sul Mediterraneo. Le riprese si sono svolte dal 4 all’8 agosto 2025. La troupe ha lavorato nell’area del porto e nei pressi dell’Idroscalo, con una parte delle attività concentrata anche nella zona di parcheggio compresa tra via Carlo Avegno e via Mario Mastrangelo. Ostia unica tappa sul litorale laziale. Tra le città costiere del Lazio, Ostia è l’unica location delle riprese attualmente documentata. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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