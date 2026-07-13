I ministri degli Esteri dell’Unione Europea si sono riuniti a Bruxelles per discutere degli ultimi sviluppi in Ucraina e Medio Oriente. La riunione si svolge in un contesto di crescenti tensioni internazionali. Non sono stati annunciati dettagli specifici sui risultati dell’incontro. La discussione riguarda le situazioni attuali nei due territori e le possibili risposte dell’UE. L’incontro si svolge mentre le tensioni globali aumentano su più fronti.

(LaPresse) I ministri degli Esteri dell’Unione Europea si riuniscono a Bruxelles per fare il punto sugli ultimi sviluppi in Ucraina e in Medio Oriente, mentre crescono le tensioni su più fronti internazionali. Nel frattempo, l’Ue ha annunciato nuove sanzioni contro nove persone e quattro entità accusate di essere coinvolte in una presunta campagna di spionaggio informatico attribuita alla Russia. Secondo il Consiglio europeo, la rete avrebbe operato dal 2010 prendendo di mira governi e infrastrutture critiche in almeno nove Paesi, con attività di sabotaggio contro strutture come impianti di riscaldamento e centrali elettriche. Bruxelles ha dichiarato che i soggetti colpiti dalle misure avrebbero contribuito agli sforzi russi per destabilizzare l’Unione Europea, gli Stati membri e i partner internazionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ue, ministri degli Esteri riuniti a Bruxelles: focus su Ucraina e Medio Oriente

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