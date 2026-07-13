Ucraina raid su Zaporizhzhia | colpito un condominio

Da lapresse.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra domenica e lunedì, droni russi hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, in Ucraina, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 11.

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Alcuni droni russi hanno colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, causando la morte di due persone e il ferimento di altre 11. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì. Le forze di Mosca hanno lanciato 134 droni a lungo raggio e tre missili aerei guidati, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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