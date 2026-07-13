Nella notte tra domenica e lunedì, droni russi hanno colpito un condominio a Zaporizhzhia, in Ucraina, provocando la morte di due persone e il ferimento di altre 11.

Alcuni droni russi hanno colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, causando la morte di due persone e il ferimento di altre 11. E’ successo nella notte tra domenica e lunedì. Le forze di Mosca hanno lanciato 134 droni a lungo raggio e tre missili aerei guidati, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

© Lapresse.it - Ucraina, raid su Zaporizhzhia: colpito un condominio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

BREAKING NEWS: Russian Glide Bomb Strike Kills Police Officer, Injures 13 in Zaporizhzhia | AP1E

Notizie e thread social correlati

Ucraina, raid russo in pieno cessate il fuoco: colpito sito industriale a ZaporizhzhiaL'Ucraina ha segnalato un attacco aereo russo nella regione di Zaporizhzhia, avvenuto mercoledì 6 maggio.

Ucraina-Russia, attacchi incrociati: droni su Crimea e raid su ZaporizhzhiaDroni hanno colpito la Crimea, mentre nella regione di Zaporizhzhia sono stati condotti raid.

Temi più discussi: Raid aerei e missili russi su Zaporizhzhia e Kiev, almeno 10 feriti; Droni ucraini sulla regione di Mosca, '3 morti'. Raid russi su Zaporizhzhia e Odessa; Ucraina, colloquio Putin-Trump di 1 ora e 15 minuti, mentre proseguono i raid; Ucraina, attacco russo su Zaporizhzhia: un morto e 30 feriti.

4 luglio 2026, Russia - Ucraina RAID AEREI RUSSI SU ZAPORIZHZHIA Le Forze Aerospaziali Russe (VKS) hanno lanciato un attacco contro obiettivi nella regione di Zaporizhzhia, in Ucraina, utilizzando bombe guidate plananti #KAB. Si segnalano forti esplo x.com

Oggi a Parigi il vertice dei volenterosi per l'Ucraina. Raid russi su Zaporizhzhia e OdessaMedici senza frontiere: Strategia deliberata dei russi volta a distruggere il sistema sanitario L'ong Medici Senza Frontiere (Msf) ha denunciato lunedì una strategia deliberata della Russia vol ... msn.com

Ucraina, raid su Zaporizhzhia: colpito un condominioAlcuni droni russi hanno colpito un edificio residenziale a Zaporizhzhia, in Ucraina, causando la morte di due persone e il ferimento di altre 11. E' successo ... lapresse.it

Almeno tre persone, compreso un bambino, sono rimaste ferite dopo che le forze russe hanno lanciato almeno cinque attacchi su Zaporizhzhia, danneggiando un edificio residenziale e un parcheggio, hanno detto funzionari regionali il 5 luglio. : r/UkrainianCo reddit