Durante la notte si sono verificati raid aerei tra Russia e Ucraina: la Russia ha colpito i porti ucraini, mentre l’Ucraina ha inviato droni sui cieli di Mosca. Secondo il governatore della regione, i raid ucraini hanno causato tre morti e cinque feriti. La Russia ha sospeso le navigazioni sul Mar d’Azov in risposta ai droni di Kiev.

Notte di raid aerei reciproci tra Russia e Ucraina. Le forze del Cremlino hanno colpito i porti ucraini, Kiev ha lanciato i suoi droni fino sui cieli di Mosca, causando 3 morti e 5 feriti, secondo il governatore della regione Andrey Vorobyov. I velivoli autonomi preoccupano la Federazione, costretta a fermare la navigazione delle sue imbarcazioni sul Mar D’azov, dopo i 90 bastimenti colpiti in meno di una settimana dai droni ucraini. Intanto, contro gli uomini di Putin, l’Europa si prepara a varare l’ennesimo pacchetto di sanzioni, il 21esimo, annunciato dall’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas. Mosca punta i porti militari e edifici residenziali a Odessa e Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, droni su Mosca: “3 morti e 5 feriti”. Russia sospende la navigazioni sul Mar d’Azov per i velivoli di Kiev

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UCRAINA-RUSSIA, DRONI SU MOSCA E ACCORDO TRUMP-PUTIN IMPOSSIBILE | INDELICATO

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