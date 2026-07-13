Ucraina droni su Mosca | 3 morti e 5 feriti Russia sospende la navigazioni sul Mar d’Azov per i velivoli di Kiev

Da ilfattoquotidiano.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la notte si sono verificati raid aerei tra Russia e Ucraina: la Russia ha colpito i porti ucraini, mentre l’Ucraina ha inviato droni sui cieli di Mosca. Secondo il governatore della regione, i raid ucraini hanno causato tre morti e cinque feriti. La Russia ha sospeso le navigazioni sul Mar d’Azov in risposta ai droni di Kiev.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Notte di raid aerei reciproci tra Russia e Ucraina. Le forze del Cremlino hanno colpito i porti ucraini, Kiev ha lanciato i suoi droni fino sui cieli di Mosca, causando 3 morti e 5 feriti, secondo il governatore della regione Andrey Vorobyov. I velivoli autonomi preoccupano la Federazione, costretta a fermare la navigazione delle sue imbarcazioni sul Mar D’azov, dopo i 90 bastimenti colpiti in meno di una settimana dai droni ucraini. Intanto, contro gli uomini di Putin, l’Europa si prepara a varare l’ennesimo pacchetto di sanzioni, il 21esimo, annunciato dall’Alta rappresentante per la politica estera Kaja Kallas. Mosca punta i porti militari e edifici residenziali a Odessa e Zaporizhzhia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Ucraina.

ucraina droni su mosca 3 morti e 5 feriti russia sospende la navigazioni sul mar d8217azov per i velivoli di kiev
© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, droni su Mosca: “3 morti e 5 feriti”. Russia sospende la navigazioni sul Mar d’Azov per i velivoli di Kiev
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

UCRAINA-RUSSIA, DRONI SU MOSCA E ACCORDO TRUMP-PUTIN IMPOSSIBILE | INDELICATO

Video UCRAINA-RUSSIA, DRONI SU MOSCA E ACCORDO TRUMP-PUTIN IMPOSSIBILE | INDELICATO

Notizie e thread social correlati

Guerra Ucraina-Russia, pioggia di missili e droni su Kiev: almeno 10 morti e decine di feriti, anche bambiniKiev è stata colpita da un intenso attacco durante la notte, con lanci di missili e droni kamikaze.

Ucraina-Russia, Kiev attacca le raffinerie di Mosca: droni su SyzranNelle ultime ore, sono state segnalate incursioni di droni su Syzran, una località vicina a Mosca, mentre le autorità ucraine hanno rivendicato...

Temi più discussi: Ucraina, oltre 430 droni lanciati verso Mosca nella notte: per i media russi sono un record; Oltre 430 droni ucraini su Mosca nella notte; Ft: Ucraina colpisce infrastrutture energetiche russe a un ritmo senza precedenti. Cremlino: Polonia rifletta su propria sicurezza se produce droni per Kiev; Mentre gli attacchi con i droni ucraini mettono in ginocchio le forniture di carburante della Russia, Mosca deve affrontare una crisi dopo l'altra.

ucraina droni su moscaGuerra in Ucraina, morti nella regione di Mosca. Putin non è più al sicuroAttacchi di droni hanno causato tre morti e cinque feriti nella regione di Mosca. A renderlo noto su Telegram è il governatore locale Andrei Vorobyov. Nella città di Pionersky, in Istra – scrive – tr ... affaritaliani.it

ucraina droni su moscaUcraina, droni di Kiev su regione di Mosca: 4 morti e 7 feriti. Oggi Ue vota sanzioni per 250 russiAttacchi di droni ucraini hanno causato la morte di quattro persone e il ferimento di altre sette in Russia, di cui tre nella regione di Mosca, ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web