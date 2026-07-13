Tutto distrutto! Pauroso incendio in Italia l’allarme all’improvviso

Notizia in breve

Un incendio boschivo si è sviluppato improvvisamente in Italia, causando danni estesi alle aree interessate. Le alte temperature e la siccità hanno contribuito alla rapida diffusione delle fiamme, che hanno reso inagibili vaste zone di vegetazione. Le autorità hanno attivato le squadre di emergenza per contenere il fronte dell’incendio e limitare ulteriori danni. Nessuna informazione è ancora disponibile sulle cause o su eventuali persone coinvolte.