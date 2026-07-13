Tutti pazzi per il padel | l’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di campi E arrivano nuove regole per la realizzazione di strutture

In Italia ci sono oltre 10.000 campi da padel, rendendo il paese il secondo al mondo per numero di strutture. Il settore conta circa un milione e mezzo di giocatori e oltre cinque milioni di appassionati. Recentemente sono state introdotte nuove regole per la costruzione delle strutture, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e garantire la sostenibilità degli investimenti nel settore.

Più di 10mila campi, circa un milione e mezzo di giocatori e oltre cinque milioni di appassionati: il mercato del padel in Italia deve ormai fare i conti non soltanto con la crescita, ma anche con la sicurezza delle strutture e la sostenibilità degli investimenti. Il padel ha smesso da tempo di essere una moda passeggera: secondo i dati riportati dall’ AGI, alla fine del 2025 l’Italia era il secondo Paese al mondo per numero di campi, alle spalle della Spagna, che il Global Padel Report 2026 della app Playtomic e PwC colloca a quota 17.400. Crescita esponenziale in cinque anni. La velocità della crescita emerge confrontando i dati disponibili, facendo però attenzione al diverso perimetro delle rilevazioni. 🔗 Leggi su Open.online

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