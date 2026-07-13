Il daybed, elemento di arredamento che combina caratteristiche di divano e letto, sta tornando di moda. È scelto per ottimizzare gli spazi senza sacrificare l’estetica. La sua presenza nelle case contemporanee risponde alla richiesta di soluzioni versatili e di design. Il suo utilizzo si estende sia in ambienti living che in stanze dedicate al riposo, offrendo un’area di relax funzionale e di tendenza.

Oggi, il daybed è tornato protagonista dell'arredamento contemporaneo, offrendo una soluzione chic per ottimizzare lo spazio senza rinunciare allo stile. Il daybed non è più un lusso riservato ai resort a cinque stelle, è diventato il simbolo di un nuovo modo di vivere gli spazi indoor e outdoor, dove il relax diventa protagonista e il design fa la differenza. Che cos'è un daybed A differenza di un comune divano, il daybed si distingue per una struttura più profonda e lineare, spesso priva di un vero e proprio schienale fisso o dotata solo di sponde laterali accennate. La sua funzione principale è favorire il relax informale durante il giorno: leggere un libro, meditare, fare un pisolino o accogliere gli ospiti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Tutti pazzi per i daybed, a metà strada tra un divano e un letto è il pezzo perfetto per il relax

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