Al fischio finale della partita tra Bournemouth e Manchester City, i tifosi del team Arsenal escono allo scoperto per celebrare. La vittoria del titolo di Premier League si concretizza senza che i Gunners abbiano disputato l’ultima partita, grazie alla sconfitta della loro principale avversaria. I sostenitori si riuniscono in pub, si radunano nelle strade e si affollano intorno allo stadio Emirates, manifestando la loro gioia per l’obiettivo raggiunto. La festa si svolge in modo spontaneo e diffuso, senza eventi ufficiali programmati.

Dopo il fischio finale, tanti tifosi sono arrivati fuori dall'Emirates Stadium, nel cuore della festa dei Gunners. Ian Wright, leggenda dei Gunners, si è unito ai festeggiamenti dei tifosi. L'attaccante ha vinto il campionato 199798 con l'Arsenal, oltre a due Fa Cup, una Coppa delle Coppe e una Coppa di Lega. Erano passati 22 anni in casa Gunners dall'ultimo campionato vinto. L'Arsenal è riuscito nell'impresa. Lo striscione esposto durante il match dai tifosi dei Gunners. Un messaggio chiaro. Seguito alla lettera dalla squadra di Arteta. Gioia indescrivibile per i tanti tifosi dell'Arsenal che si sono riversati in strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arriva il titolo sul divano: tutti al pub, in strada e all'Emirates. Esplode la gioia del mondo Arsenal

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