Arriva il titolo sul divano | tutti al pub in strada e all' Emirates Esplode la gioia del mondo Arsenal

Da gazzetta.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al fischio finale della partita tra Bournemouth e Manchester City, i tifosi del team Arsenal escono allo scoperto per celebrare. La vittoria del titolo di Premier League si concretizza senza che i Gunners abbiano disputato l’ultima partita, grazie alla sconfitta della loro principale avversaria. I sostenitori si riuniscono in pub, si radunano nelle strade e si affollano intorno allo stadio Emirates, manifestando la loro gioia per l’obiettivo raggiunto. La festa si svolge in modo spontaneo e diffuso, senza eventi ufficiali programmati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il fischio finale, tanti tifosi sono arrivati fuori dall'Emirates Stadium, nel cuore della festa dei Gunners. Ian Wright, leggenda dei Gunners, si è unito ai festeggiamenti dei tifosi. L'attaccante ha vinto il campionato 199798 con l'Arsenal, oltre a due Fa Cup, una Coppa delle Coppe e una Coppa di Lega. Erano passati 22 anni in casa Gunners dall'ultimo campionato vinto. L'Arsenal è riuscito nell'impresa. Lo striscione esposto durante il match dai tifosi dei Gunners. Un messaggio chiaro. Seguito alla lettera dalla squadra di Arteta. Gioia indescrivibile per i tanti tifosi dell'Arsenal che si sono riversati in strada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

arriva il titolo sul divano tutti al pub in strada e all emirates esplode la gioia del mondo arsenal
© Gazzetta.it - Arriva il titolo sul divano: tutti al pub, in strada e all'Emirates. Esplode la gioia del mondo Arsenal
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubThey Humiliated Him… Not Knowing He Was a Monster!

Video ?Multi Sub?They Humiliated Him… Not Knowing He Was a Monster!

Sullo stesso argomento

Arsenal verso il titolo: sfida decisiva contro il Burnley all’Emirates? Punti chiave Come farà l'Arsenal a gestire la pressione del Manchester City? Chi sarà l'elemento sorpresa del Burnley per rovinare la festa? Perché...

Meloni sul divano del Salone del Mobile: “È più comodo di quello della Casa Bianca” (la battuta spiazza tutti)Giorgia Meloni sorprende tutti al Salone del Mobile con una scena inaspettata: si siede su un divano esposto e scherza sulla sua comodità.

arriva il titolo sulArriva il titolo sul divano: tutti al pub, in strada e all'Emirates. Esplode la gioia del mondo ArsenalLa Premier per i Gunners arriva senza giocare: al fischio finale di Bournemouth-City si scatena una festa attesa 22 anni ... gazzetta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web