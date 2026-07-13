Le persone sono arrivate in fila per partecipare al casting del progetto Netflix, noto come “Mostro”. Alcuni sono motivati dalla curiosità, altri da una scommessa con amici o con se stessi, mentre altri ancora inseguono un sogno di recitare che portano nel cuore. La partecipazione coinvolge persone di varia età e background, tutte desiderose di capire di più e di avere la possibilità di interpretare un ruolo. La fila si è formata in attesa di accedere alle prove di recitazione.

C’è chi è arrivato per curiosità, chi per scommessa con gli altri o con se stesso, e chi perché il sogno di recitare se lo porta da sempre nel cuore. Fatto sta che alle 9,30 di ieri mattina, in piazza Madonna della Neve, erano già un centinaio gli aspiranti figuranti pronti a sfidare il caldo torrido pur di conquistare un posto sul set della nuova produzione Netflix, dedicata presumibilmente ancora alle vicende del " Mostro di Firenze ". Un’ora dopo la fila era addirittura raddoppiata. Davanti alla Sala Wanda Pasquini si potevano incrociare generazioni, stili e aspettative assai differenti tra loro. Ragazzi appena maggiorenni, persone mature eleganti e perfettamente truccate, accanto a chi ha preferito uno stile decisamente più rilassato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Tutti in fila per il ’Mostro’ di Netflix: "Vogliamo recitare e capire di più"

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LA VERITÀ SUL MOSTRO DI FIRENZE NELLA NUOVA SERIE NETFLIX

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