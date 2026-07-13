Trump bocciato dagli italiani | il sondaggio che sorprende tutti

Secondo un sondaggio di Only Numbers, il rapporto tra gli italiani e Donald Trump si sta ulteriormente deteriorando. La maggior parte degli intervistati esprime un giudizio negativo nei confronti dell'ex presidente, evidenziando una perdita di fiducia e supporto. Il sondaggio mostra come le opinioni siano cambiate nel tempo, con un consenso crescente di valutazioni sfavorevoli. I risultati indicano che l’atteggiamento nei confronti di Trump in Italia si è fatto più critico rispetto a periodi precedenti.

Il rapporto tra gli italiani e Donald Trump continua a deteriorarsi. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Only Numbers e illustrato da Alessandra Ghisleri su La Stampa, secondo cui una larga maggioranza degli intervistati esprime un giudizio fortemente negativo nei confronti del presidente degli Stati Uniti, soprattutto dopo le recenti polemiche che hanno coinvolto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oltre il 70% condivide il giudizio più duro. Secondo la rilevazione, il 71,8% degli italiani condivide l’affermazione secondo cui Donald Trump sarebbe “ un ignobile bullo da quattro soldi “. Il sondaggio evidenzia inoltre che il 61,6% degli intervistati considera il post pubblicato dal presidente americano contro Giorgia Meloni non solo un attacco personale alla premier, ma un’offesa rivolta all’Italia nel suo complesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Trump affonda nei sondaggi mentre tratta con Xi

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