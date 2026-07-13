Il sondaggio sugli italiani e Donald Trump | È un bullo

Secondo un sondaggio di Only Numbers, gli italiani considerano Donald Trump un “bullo”. I risultati mostrano che gli Stati Uniti sotto la sua presidenza non sono più un punto di riferimento politico per il pubblico italiano. La ricerca è stata presentata oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa.

Il sondaggio di Only Numbers illustrato oggi da Alessandra Ghisleri su La Stampa dice che gli Stati Uniti di Donald Trump non sono più un riferimento politico per gli italiani. E un dato che colpisce più di tutti. Il 71,8% degli italiani condivide l’affermazione secondo cui il presidente Usa sarebbe «un ignobile bullo da quattro soldi». Mentre quasi 6 su 10 giudicano «grave e offensivo» il post con cui il tycoon ha rilanciato una fotografia di Giorgia Meloni accompagnata dalla frase “Restraining Order Needed”. Trump e l’Italia. Il 61,6% degli italiani interpreta quel messaggio come un attacco non soltanto alla presidente del Consiglio, ma all’Italia stessa. 🔗 Leggi su Open.online

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Sondaggio politico, la fiducia degli italiani in Donald Trump

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