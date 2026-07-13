Una donna è stata truffata da un uomo che si è spacciato per un carabiniere, sostenendo che ci fosse un problema tecnico. La vittima ha consegnato denaro e gioielli. Le forze dell'ordine di Siena hanno identificato e arrestato un uomo di 30 anni, già noto alle autorità, ritenuto responsabile di truffa aggravata. L'operazione è stata condotta in tempi rapidi e si è conclusa con l'arresto.

Siena, 13 luglio 2026 – I carabinieri del nucleo investigativo di Siena hanno risolto in tempi record un grave episodio di truffa nel cuore della città, traendo in arresto un italiano di 30 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di truffa aggravata. I fatti. L'episodio si è consumato nell'abitazione della giovane vittima nei giorni scorsi. Un balordo l'ha contattata telefonicamente spacciandosi per un appartenente all'Arma. Un copione purtroppo noto e subdolo, messo in atto con l'unico obiettivo di disorientare la malcapitata, carpirne la fiducia e farsi consegnare con l'inganno l'oro e i preziosi custoditi in casa. La scusa utilizzata è stata quella di una fantomatica "verifica tecnica" per escludere la provenienza furtiva dei gioielli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Truffata dal finto carabiniere. “C’è un problema tecnico”. E lei consegna soldi e gioielli

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87ENNE TRUFFATA DAL FINTO CARABINIERE CHE VIENE INSEGUITO E ARRESTATO | 17/06/2026

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