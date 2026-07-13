Tre uomini sono stati arrestati a Torino nel corso di un'operazione della Polizia di Stato, che ha anche recuperato numerosi monili d’oro. L’indagine riguarda una truffa in cui gli aggressori si sono presentati come carabinieri e hanno coinvolto anche il marito della vittima, morto da anni. La donna anziana è stata raggirata con questa frode, che ha portato all’arresto dei presunti responsabili.

È di tre arresti e numerosi monili d’oro recuperati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino, dove sono stati fermati tre uomini accusati di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Gli indagati sono stati bloccati dopo un inseguimento e una perquisizione che ha portato al sequestro della refurtiva e di sostanze stupefacenti. Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di contrasto ai reati che colpiscono le cosiddette “fasce deboli” della popolazione. Gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno intercettato un’autovettura sospetta, di ritorno da Brescia, con a bordo un cittadino brasiliano di trentanove anni e due giovani italiani di venti e ventidue anni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Truffa del finto carabiniere a un'anziana a Torino: tirato in ballo il marito morto da anni, tre arresti

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Roma, finto carabiniere smascherato da un'anziana - Ore 14 del 28/01/2026

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