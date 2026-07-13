Un arbitro internazionale di 38 anni è stato trovato senza vita a Borculo, città natale in Olanda. La notizia è arrivata pochi minuti fa, confermando il decesso di Rob Dieperink. La sua scomparsa ha sconvolto il mondo del calcio, senza ulteriori dettagli sulle cause. La polizia locale ha avviato le indagini e non ha comunicato informazioni aggiuntive sulla vicenda. La notizia si diffonde rapidamente tra appassionati e professionisti del settore.

Lutto nel mondo del calcio. L’arbitro internazionale Rob Dieperink è morto all’età di 38 anni. La notizia è arrivata dall’ Olanda, dove il direttore di gara è stato trovato senza vita a Borculo, la città in cui era nato. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per accertare le cause del decesso. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia, non sarebbero emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altre persone. La scomparsa di Rob Dieperink ha profondamente colpito il mondo arbitrale internazionale. Considerato uno dei direttori di gara più apprezzati del panorama olandese, era stato inizialmente selezionato dalla FIFA per far parte della squadra arbitrale dei Mondiali 2026, con il ruolo di addetto al VAR. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Trovato senza vita”. Tragedia spaventosa nel calcio, l’annuncio proprio in questi minuti

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