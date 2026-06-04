Trovato lì Daniela Ruggi l’annuncio dei carabinieri proprio in questi minuti

Notizia in breve

I resti di una donna di 32 anni scomparsa da Montefiorino sono stati trovati in una torre abbandonata. I carabinieri hanno annunciato il ritrovamento durante una conferenza stampa, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle circostanze del ritrovamento. La donna era scomparsa nel settembre 2024. Le indagini sono in corso e al momento non sono state rilasciate informazioni su eventuali sospetti o motivazioni.