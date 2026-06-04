Trovato lì Daniela Ruggi l’annuncio dei carabinieri proprio in questi minuti
I resti di una donna di 32 anni scomparsa da Montefiorino sono stati trovati in una torre abbandonata. I carabinieri hanno annunciato il ritrovamento durante una conferenza stampa, senza fornire ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle circostanze del ritrovamento. La donna era scomparsa nel settembre 2024. Le indagini sono in corso e al momento non sono state rilasciate informazioni su eventuali sospetti o motivazioni.
Nuovi sviluppi emergono nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa da Montefiorino nel settembre 2024 e i cui resti sono stati ritrovati nei mesi scorsi all’interno di una torre abbandonata. Durante gli ultimi accertamenti effettuati nella struttura, gli investigatori avrebbero individuato un elemento potenzialmente decisivo per l’inchiesta. Oltre ai resti umani già recuperati nei mesi scorsi, infatti, sarebbe stato rinvenuto anche un cellulare che gli inquirenti ritengono possa appartenere alla donna. Il dispositivo sarebbe stato trovato all’interno della torre di Vitriola, la stessa dove il primo gennaio scorso venne scoperto il teschio della 32enne. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
DANIELA RUGGI SCOMPARSA 2 ANNI FA, L'ANNUNCIO IMPROVVISO DI CHI L'HA VISTO TROVATI RESTI UMANI
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Temi più discussi: Caso Daniela Ruggi, scheletro ritrovato nella torre; Daniela Ruggi, trovati altri resti umani nella torre dove è stato rinvenuto il teschio della 32enne; Daniela Ruggi, resti trovati in una torre abbandonata nel Modenese; Giallo Ruggi, la svolta: trovato il telefono di Daniela nella torre.
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