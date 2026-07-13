Troppo caldo può il docente rifiutarsi di partecipare ad un Collegio docenti o ad un Consiglio di classe? Il Punto di De Martino

A causa delle alte temperature, alcuni insegnanti si sono chiesti se possano rifiutarsi di partecipare a incontri collegiali come il Collegio docenti o il Consiglio di classe. La questione è stata sollevata in seguito all’ondata di caldo che ha colpito gran parte del Paese. La normativa attuale non prevede esplicitamente questa possibilità, lasciando spazio a interpretazioni su eventuali eccezioni legate alle condizioni climatiche.

L’ondata di caldo che ha interessato gran parte dell’Italia ha riportato al centro del dibattito una domanda che molti docenti si stanno ponendo: le temperature elevate possono giustificare lo svolgimento online dei collegi docenti? E se nelle aule il caldo diventa insostenibile, è possibile rifiutarsi di partecipare alla riunione? Nel corso della trasmissione Diritto in Cattedra di Orizzonte Scuola, l’avvocato Alessandro De Martino ha chiarito quali sono, allo stato attuale, i limiti giuridici e le possibili tutele per il personale scolastico. Secondo De Martino, allo stato attuale della normativa la risposta è negativa. “Per gli organi deliberativi no. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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