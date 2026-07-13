Treviglio la multa per Hitchcock e la lezione sui diritti d' autore
La biblioteca di Treviglio ha pubblicato una locandina con un fotogramma del film «Vertigo» di Hitchcock. Il Comune ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento di una somma non specificata per violazione dei diritti d’autore. La richiesta riguarda l’uso non autorizzato di materiale protetto. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’ingiunzione o sulla procedura legale successiva.
La biblioteca di Treviglio pubblica una locandina usando un fotogramma di «Vertigo», famoso film di Hitchcock. Come un fulmine arriva al Comune un’ingiunzione di pagamento di 1.800 euro per uso non autorizzato dell’immagine. Il Comune si difende ma non c’è niente da fare. Si chiude con un rimborso di un migliaio di euro (di denaro pubblico).Ora, la giungla dei diritti di immagine è ben nota a chi, come lo scrivente, lavora nel cinema. Quando filmi una scena quotidiana in piazza non sai più cosa potrebbe capitarti. Se passa un ragazzo in bici avrai sempre il dubbio che i genitori ti vengano a cercare per sfruttamento dell’immagine di un minore. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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