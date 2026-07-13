Treviglio la multa per Hitchcock e la lezione sui diritti d' autore

Notizia in breve

La biblioteca di Treviglio ha pubblicato una locandina con un fotogramma del film «Vertigo» di Hitchcock. Il Comune ha ricevuto un’ingiunzione di pagamento di una somma non specificata per violazione dei diritti d’autore. La richiesta riguarda l’uso non autorizzato di materiale protetto. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’ingiunzione o sulla procedura legale successiva.