Nel fine settimana, il Soccorso Alpino in Campania ha effettuato tre interventi tra Cilento, Monti Picentini e Costiera. Le operazioni hanno coinvolto diverse zone della regione. I dettagli sui soggetti coinvolti e le cause degli incidenti non sono stati comunicati. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone soccorse è stata resa nota. Le operazioni sono state condotte senza ulteriori sviluppi pubblicati.

Dal Cilento ai Monti Picentini fino alla Costiera: tre interventi del CNSAS nel fine settimana in Campania. Fine settimana impegnativo per il Soccorso Alpino. Tre distinti interventi hanno impegnato nel fine settimana i tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, chiamati a operare tra il Salernitano, l’Irpinia e la Costiera Amalfitana. A darne notizia una comunicazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Malore alle gole del Sammaro. Il primo allarme è scattato nella tarda mattinata di ieri dopo una richiesta di soccorso partita dal 118 di Salerno per una donna colta da malore nei pressi delle gole del Sammaro, nel territorio comunale di Sacco. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tre interventi del Soccorso Alpino in Campania nel fine settimana

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