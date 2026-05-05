Soccorso alpino veneto nel 2025 interventi aumentati | scarsa preparazione e attrezzatura non idonea le prime cause

Nel 2025, il Soccorso Alpino e Speleologico Veneto ha realizzato un numero crescente di interventi rispetto agli anni precedenti. Le prime cause di tale aumento sono legate a una scarsa preparazione delle persone coinvolte e a un’attrezzatura spesso non adeguata alle situazioni di emergenza. Nonostante ciò, le operazioni sono state portate a termine con successo, confermando la consolidata capacità della struttura di intervenire efficacemente.

Il 2025 del Soccorso Alpino e Speleologico Veneto si è chiuso con una considerevole mole di interventi portati a termine con successo, che testimoniano l’ormai consolidata efficacia ed efficienza della struttura, la quale gode di un consolidato riconoscimento da parte di utenti e Istituzioni; in.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Soccorso alpino: nel 2025 aumentano emergenze e rischi sottovalutatiDal fascino dei sentieri al lavoro incessante dei soccorritori: il bilancio 2025 del soccorso alpino fotografa un anno di emergenze in aumento e... Leggi anche: Misericordia Ponente Soccorso, migliaia di interventi nel 2025: "Presenza indispensabile al Cep" Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Via reti e materassi dai bivacchi: la provocazione del CAI Veneto contro il turismo dell'improvvisazione; Tempi ridotti, più sicurezza e sostenibilità: il soccorso alpino ora si affida ai droni cargo; Cade sulla normale alla Cima dei Preti, recuperato dall'Elisoccorso regionale; Veneziani in difficoltà sul monte Rite, a Cibiana di Cadore. Soccorso alpino Veneto, nel 2025 soccorse 1.354 personeIl bilancio del Cnsas Veneto conferma la crescita delle emergenze in quota. Escursionismo prima attività coinvolta. nordest24.it Soccorso Alpino, nel 2025 circa 1.200 interventi poer oltre 1.300 personeNel corso del 2025 il Soccorso Alpino Veneto, in sinergia con le Centrali operative del Suem 118 della Regione, ha soccorso 1.354 persone nel corso di 1.199 interventi, che confermano il trend in cres ... ansa.it 82° Centro SAR di Trapani e Soccorso Alpino Siciliano in addestramento per salvare vite - facebook.com facebook