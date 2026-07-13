Tram il conto dei cantieri | Settemila attività in crisi Ipotesi bonus dal 2027

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Circa settemila attività commerciali lungo i cantieri della nuova linea tramviaria stanno affrontando gravi difficoltà a causa di lavori, viabilità modificata e transenne. La sospensione temporanea di molte attività ha portato a una crisi economica diffusa. Si valuta un possibile bonus a partire dal 2027 per supportare le attività colpite. I lavori sono ancora in corso, e le conseguenze per le attività commerciali sono evidenti.

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di Antonio Passanese Sono circa settemila le attività commerciali che si trovano lungo i cantieri della nuova linea tramviaria e che, tra viabilità rivoluzionata, transenne e difficoltà di accesso, stanno subendo pesanti ripercussioni economiche. Per cercare di sostenere negozi, pubblici esercizi e attività artigianali, nelle scorse settimane gli assessori allo Sviluppo economico Jacopo Vicini e alla Mobilità Andrea Giorgio hanno inviato una lettera alla Camera di Commercio di Firenze, chiedendo all’ente di valutare un intervento economico, sulla scia di quanto avvenuto a Bologna. La risposta, però, non potrà arrivare in tempi brevi. La Camera di Commercio sta studiando possibili misure di sostegno, ma eventuali bandi o contributi potranno essere attivati soltanto nel 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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