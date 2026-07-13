Tragico ritrovamento al lago II cadavere di un uomo recuperato nelle profondità

Un subacqueo amatoriale ha trovato il corpo senza vita di una persona a circa 40 metri di profondità nel lago, a circa 60 metri dalla riva. L’individuo è stato individuato nelle acque vicino alla località di Caldè, nel comune di Castelveccana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma il cadavere è stato recuperato nelle acque profonde. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del ritrovamento.

CASTELVACCANA (Varese) Nelle acque antistanti la località di Caldè, nel comune di Castelveccana, un subacqueo amatoriale ha individuato il corpo senza vita di una persona durante un’immersione, a circa 40 metri di profondità e a una sessantina di metri dalla riva. L’uomo, dopo aver notato il cadavere sul fondale, ha dato l’allarme, facendo scattare una complessa operazione di recupero coordinata dai soccorritori. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con un importante dispiegamento di mezzi: un’autopompa, un battello pneumatico da soccorso, il nucleo sommozzatori specializzato e l’elicottero decollato dalla base di Malpensa. Alle operazioni hanno partecipato anche i militari della Guardia Costiera, che hanno collaborato alle attività di messa in sicurezza dell’area e di recupero della salma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Dramma a Terni: recuperato un cadavere nel canale del Recentino

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