Tragedia in autostrada | un corteo di moto per l’addio a Giulio

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani, alle 16, si terrà una cerimonia funebre nella chiesa del Sacro Cuore di Ponte di Serravalle per Giulio Rafanelli, un ragazzo di 21 anni morto domenica 5 luglio in un incidente sulla Firenze-Mare. La vittima viaggiava in moto e stava tornando dalla Versilia quando si è verificato l’incidente. Prima della cerimonia, è previsto un corteo di moto in sua memoria.

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Seravalle, 13 luglio 2026 – Domani, martedì 14 luglio, alle 16, nella chiesa del Sacro Cuore di Ponte di Serravalle, l’addio a Giulio Rafanelli, il ragazzo di 21 anni di Ponte di Serravalle morto la mattina di domenica 5 luglio sulla Firenze-Mare, vittima di un incidente stradale con la sua moto, mentre tornava dalla Versilia. La camera ardente è allestita nelle cappelle del commiato dell ’ospedale San Jacopo, a Pistoia. Giulio riposerà nel cimitero di Serravalle. I funerali sono a cura delle onoranze funebri della Misericordia di Pistoia. Il cordoglio . Tutta la comunità si stringe alla sua provatissima famiglia e si prepara a quest’ultimo saluto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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