Bologna | uccide moglie malata e si toglie la vita

Sabato mattina in un appartamento di via Shakespeare a Bologna, un uomo ha ucciso la moglie malata e poi si è tolto la vita. Sul posto intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era già più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini.

Bologna, 13 lug. - (Adnkronos) - Avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Un omicidio-suicidio sarebbe avvenuto in un appartamento in via Shakespeare a Bologna sabato mattina. A darne notizia è il Resto del Carlino. L'81enne Roberto Rizzioli avrebbe esploso due colpi di pistola (arma detenuta regolarmente) contro la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che era a letto, poi un terzo colpo contro se stesso. Sono stati i vicini di casa a trovare i corpi e dare l'allarme. Dai primi accertamenti della polizia, a spingere l'uomo al gesto potrebbero essere state le condizioni di salute della donna, che avrebbe avuto una grave malattia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Un omicidio-suicidio si è consumato sabato mattina in un appartamento al quarto piano di un edificio in via Shakespeare, a Bologna, dove l'82enne Roberto Rizzioli avrebbe esploso due colpi di pistola, arma regolarmente detenuta, uccidendo la moglie Gia x.com

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