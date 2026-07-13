Bologna | uccide moglie malata e si toglie la vita

Da iltempo.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato mattina in un appartamento di via Shakespeare a Bologna, un uomo ha ucciso la moglie malata e poi si è tolto la vita. Sul posto intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’era già più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini.

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Bologna, 13 lug. - (Adnkronos) - Avrebbe ucciso la moglie e poi si sarebbe tolto la vita. Un omicidio-suicidio sarebbe avvenuto in un appartamento in via Shakespeare a Bologna sabato mattina. A darne notizia è il Resto del Carlino. L'81enne Roberto Rizzioli avrebbe esploso due colpi di pistola (arma detenuta regolarmente) contro la moglie Gianna Galletti, 86 anni, che era a letto, poi un terzo colpo contro se stesso. Sono stati i vicini di casa a trovare i corpi e dare l'allarme. Dai primi accertamenti della polizia, a spingere l'uomo al gesto potrebbero essere state le condizioni di salute della donna, che avrebbe avuto una grave malattia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Bologna, uccide la moglie e si toglie la vita: trovati in casa dal figlio - Vita in diretta 22/04/26

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