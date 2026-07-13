Tour de France 2026 la proposta di Pogacar anti-caldo | Bisognerebbe partire prima

Tadej Pogacar ha suggerito di partire prima durante il Tour de France 2026, per evitare le alte temperature tipiche del periodo. Il corridore, noto per soffrire il caldo, ha proposto questa soluzione in risposta alle condizioni climatiche della corsa, che si svolge in piena estate. La sua opinione si basa su esperienze passate di disagio durante le tappe più calde, come quelle sul Col du Granon nel 2022. Finora, questa proposta non è stata ufficialmente adottata.

Roma, 13 luglio 2026 - Se c'è un corridore che storicamente soffre le alte temperature, costui è Tadej Pogacar. Eppure, nel rovente Tour de France 2026 in corso ben pochi hanno notato questa sofferenza, emersa invece nell'ormai lontano 2022 sul Col du Granon. Da allora di acque sotto i ponti ne è passata e di vittorie ne sono arrivate per lo sloveno, che come tutti in queste ore sta dicendo la propria sulla 'canicule' che rischia di diventare un'emergenza ancora più endemica alla Grande Boucle. Le dichiarazioni di Pogacar. L'attualità prima della prima sosta del Tour de France 2026, alla quale il fuoriclasse della UAE Team Emirates-XRG... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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