Tour de France 2026 oggi la sesta tappa | prima grande sfida tra Pogacar e Vingegaard
La sesta tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi, giovedì 9 luglio, rappresentando una delle tappe più attese dell'intera corsa. La frazione si distingue come la prima grande sfida tra due dei principali favoriti, con i ciclisti che affrontano un percorso impegnativo. La tappa si svolge su un tracciato pianeggiante con alcune salite, e si conclude con un arrivo in salita. La gara coinvolge numerosi team e atleti provenienti da diverse nazioni.
Il Tour de France 2026 entra nel vivo con la sesta tappa, in programma oggi, giovedì 9 luglio, una delle frazioni più attese dell’intera Grande Boucle. Da Pau a Gavarnie-Gèdre, i corridori affronteranno 186,2 chilometri e oltre 4.100 metri di dislivello, in quella che rappresenta la prima vera prova di montagna della corsa. Una giornata destinata a ridisegnare la classifica generale e a offrire il primo confronto diretto tra i grandi favoriti per la maglia gialla, Tadej Poga?ar e Jonas Vingegaard. Il percorso della sesta tappa. La frazione prenderà il via da Pau alle 12.25 e si concluderà intorno alle 17.30 con l’arrivo in salita a Gavarnie-Gèdre. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Tour de France 2026 Stage 6 Preview - Will Tadej Pogacar Attack Jonas Vingegaard
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