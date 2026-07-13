A Magione, in provincia di Perugia, si è ufficializzato il gemellaggio tra la Misericordia di Campi Bisenzio e quella locale. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti delle Misericordie di Toscana e Umbria, con la partecipazione di Dika e Proietti. L’accordo prevede scambi di volontariato e supporto reciproco tra le due associazioni. Nessuna altra informazione sui dettagli dell’intesa o sui programmi futuri è stata comunicata.

A Magione, in provincia di Perugia, si è formalizzato il patto di gemellaggio tra la Misericordia di Campi Bisenzio e quella locale. L’evento ha visto la partecipazione del sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, Bernard Dika, che ha portato i saluti del presidente Eugenio Giani, insieme alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. “Le emergenze non conoscono confini. Nemmeno la solidarietà. È questo il messaggio più bello che arriva dal gemellaggio tra la Misericordia di Campi Bisenzio e la Misericordia di Magione: due comunità che scelgono di camminare insieme nel nome del volontariato e del servizio agli altri.” Queste le parole con cui Dika ha descritto l’iniziativa, sottolineando l’importanza di superare le barriere geografiche in nome dell’assistenza reciproca. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Toscana e Umbria unite nel volontariato: l’alleanza delle Misericordie alla presenza di Dika e Proietti

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