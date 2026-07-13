Torneo dei Rioni di Vernio Il Montepiano è campione

Il Montepiano ha vinto il torneo dei Rioni di Vernio, confermandosi campione dopo il successo dell’anno precedente. Nella finalissima disputata sabato all’Amerini, la squadra ha battuto il Cantagallo 2-1. La vittoria è arrivata grazie a una doppietta di Bartoli, che ha annullato il gol di Vannucci.

Doppietta di Bartoli, a vanificare l’acuto di Vannucci. Ed il Montepiano, dopo il successo dello scorso anno, si conferma campione: è la società montepianina ad alzare nuovamente la coppa del Torneo dei Rioni di Vernio, dopo il 2-1 inflitto al Cantagallo nel corso della finalissima svoltasi lo scorso sabato all’Amerini. Un incontro combattuto, tra quelle che si sono confermate le due migliori squadre della competizione organizzata come di consueto dal Centro Commerciale Naturale Vivere Vernio con il supporto di Uisp e del Comune di Vernio. I cantagallesi partivano forse in lieve vantaggio, per la netta vittoria ottenuta contro i rivali nella fase a girone (7-2) e per aver concluso la prima fase al primo posto con 7 punti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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