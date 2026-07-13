Torna l’ansia da inflazione occhi su diesel e gas Lagarde va a Washington

L’inflazione torna a preoccupare, con attenzione su diesel e gas. La presidente della Bce si recherà a Washington per incontri con il presidente della Federal Reserve e il segretario al Tesoro. Si discute anche del ruolo della Cina negli acquisti di greggio, che influenzano i mercati energetici.

La presidente della Bce vedrà l’omologo Warsh e il segretario al Tesoro Bessent. Il ruolo della Cina negli acquisti di greggio. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Ansia forte e paura di cadere, dal 2020 resisto ma e' dura... reddit

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